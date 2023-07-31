الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق شقة بجوار المدرسة الثانوية بالبدرشين

حريق شقة
حريق شقة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل شقة بجوار المدرسة الثانوية بقرية الشوبك الغربى بالبدرشين، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة بجوار المدرسة الثانوية بقرية الشوبك الغربى بالبدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل شقة سكنية، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

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