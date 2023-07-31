حريق يلتهم محل تجاري بجوار المسجد الكبير في الصف

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب داخل محل تجاري بقرية الصف البلد بجوار المسجد الكبير بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة دون وقوع إصابات.

وتلقي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل تجاري بقرية الصف البلد بجوار المسجد الكبير بدائرة المركز.

وعلي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.