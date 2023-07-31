الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب احتجز داخل أسانسير بالمهندسين

جثة
جثة

لفظ أحد الأشخاص أنفاسه الأخيرة جراء احتجازه داخل أسانسير بعقار بشارع البصرة من شارع السودان بمنطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

تلقى المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها احتجاز شخص داخل أسانسير بعقار بشارع البصرة متفرع من شارع السودان بمنطقة المهندسين بدائرة القسم. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية وتبين وفاة المحتجز وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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