الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط 4 قضايا مخدرات فى حملات أمنية بدمياط

الداخلية
الداخلية

شن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دائرة مركزى شرطة (دمياط – كفر البطيخ) وقسمى شرطة (ثان دمياط – دمياط الجديدة).. أسفرت جهودها عن ضبط عدد (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية لمخدر الحشيش وزنت 8,250 كيلو جرام  - كمية لمخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرامات – كمية لمخدر الهيروين – طبنجة - عدد من الطلقات النارية) بحوزة (عدد 4 متهمين "لاثنين منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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