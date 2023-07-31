القبض على المتهم بقتل شخص فى القاهرة

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لتعديه على آخر بالضرب مسبباً وفاته بالقاهرة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها جثة أحد الأشخاص وبها إصابات جروح طعنية متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤال والد المتوفى، اتهم أحد الأشخاص بالتعدى على نجله بالضرب باستخدام آلة حادة، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته بسبب خلافات مالية بينهما، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.