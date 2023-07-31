الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحماية المدنية تنقذ 3 أشخاص من حريق مروع بالقاهرة

الحماية المدنية
الحماية المدنية

نجحت الحماية المدنية في إنقاذ 3 أشخاص من حريق مروع فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل كل التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع كل البلاغات والحوادث.

تبلغ لقسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بوجود حريق بإحدى الشقق بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ، وتبين وجود حريق بشقة بالطابق الرابع، وامتداد الحريق من الطابق الرابع حتى الطابق العاشر بعقار مكون من 10 طوابق بمحل البلاغ. 

وأسفر الحريق عن إصابة قاطن الشقة بالطابق الرابع بحروق بسيطة متفرقة بالجسم، ونجحت القوات فى إنقاذ 3 أشخاص منهم سيدة مسنة من قاطنى الطابق الخامس، وإنقاذ 11 شخصًا من قاطنى الطابقين السابع والثامن.

كما تمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران للشقق من الداخل ونجحت فى إخماد الحريق، ولاقت سرعة انتقال القوات استحسان أهالى المنطقة وتقدموا بالشكر لرجال الشرطة.

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