الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لشخص لإدانته بتجارة المخدرات وحيازة سلاح ناري في الجيزة

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في زينهم، متهما بالسجن المؤبد والغرامة 100 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، لإدانته بالإتجار في الحشيش الهيروين، وحيازة سلاح ناري، بدائرة قسم شرطة الجيزة.

 

جاء في أوراق القضية، قيام المتهم «رفعت. ف» في دائرة قسم شرطة الجيزة، بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الحشيش والهيروين»، بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأضافت أوراق القضية، قيام المتهم بحيازة وإحراز سلاح ناري «بندقية آلية»، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

 

تلقى قسم شرطة الجيزة، إخطارًا من مديرية أمن الجيزة يفيد قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة «الهيروين والحشيش» متخذًا من دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

 

وبالانتقال إلى مكان البلاغ جرى القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة الهيروين والحشيش وسلاح ناري بندقية آلية، وحُرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المؤبد.

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