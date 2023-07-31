الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب ماس كهربائى.. إصابة ربة منزل وشقيقها فى حريق نشب بشقتهما بالجيزة

ماس كهربائى
ماس كهربائى

أصيبت ربة منزل وشقيقها في حريق نشب بشقتهما بسبب ماس كهربائي، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث الطالبية بالجيزة، يفيد فيه بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بنشوب حريق في شقة بالطابق الثالث.

 

على الفور، أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم محمد نجيب، رئيس المباحث، والرائد محمد عطية، معاون القسم، بالانتقال إلى موقع الحادث.

 

وبالفحص تبين أن ماسًا كهربائيًا من شاشة التليفزيون أدى إلى احتراق الصالة بأكملها، وإصابة ربة منزل بكسور وكدمات متفرقة أثناء هروبها وقفزها من الشرفة بالطابق الثالث، وإصابة شقيقها، طالب، 17 سنة، باختناق.

 

وجرى نقلهما إلى مستشفى الهرم التخصصي لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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