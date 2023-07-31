مصرع شخصين سقط عليهما حجر من أعلى جبل في البدرشين

لقي شخصان مصرعهما إثر سقوط حجر من أعلى جبل وجرى نقلهما إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بمصرع عاملين إثر سقوط حجر جبلي عليهما.

وبالانتقال والفحص تبين أنه خلال قيام بلدوزر تابع لشركة في الجبل سقط حجر جبلي ضخم على عاملين ما أدى إلى مصرعهما في الحال، وجرى استخراجهما بمعرفة الأهالي ونقلهما إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.