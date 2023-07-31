الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يصدر حزمة تكليفات بشأن مبادرة "سكن لكل المصريين"

وزير الإسكان
وزير الإسكان

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء أجهزة مدن "حدائق أكتوبر- أكتوبر الجديدة- 6 أكتوبر- الشيخ زايد"، بمقر جهاز مدينة حدائق أكتوبر، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بتلك المدن، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ومسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأصدر الدكتور عاصم الجزار، حزمة من التكليفات لرؤساء أجهزة مدن "حدائق أكتوبر- أكتوبر الجديدة- 6 أكتوبر- الشيخ زايد"، فيما يتعلق بتنفيذ مختلف المشروعات، وخاصة المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"- محور منخفضى، مؤكدا أن هذا المشروع واحد من أهم المشروعات الجارى تنفيذها على مستوى الدولة.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وعدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وعدم التعامل مع تلك الشركات، والتعامل فقط مع المقاولين الجادين، والمتابعة الدورية الحثيثة لكل مراحل التنفيذ لعدم حدوث أى تأخير، مشددًا على الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ أعمال التشطيبات، من أجل تحقيق جودة الحياة للمواطنين.

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