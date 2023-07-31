إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالشيخ زايد

أصيب 10 أفراد في حادث تصادم على طريق "القاهرة - إسكندرية"، اليوم الإثنين.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث، بتلقيه بلاغًا من مستشفى زايد التخصصي بوصول 10 أشخاص مصابين في حادث على طريق "القاهرة - إسكندرية".

وجه اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بسرعة الانتقال إلى مسرح الحادث، وتبين إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة.

وعند سؤال أحد المصابين، حول سبب الحادث، أفاد بانفجار الإطار الأمامي للسيارة، ما أدى إلى انقلابها وحدوث إصابتهم في أثناء توجهم لحضور حفل زفاف.

ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.