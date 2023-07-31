الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلب برلمانى بشأن انتشار بالوعات بدون أغطية بحدائق أكتوبر

النائب هشام حسين
النائب هشام حسين

حذر الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وأكتوبر والواحات، بشأن انتشار البالوعات بدون أغطية في عدد من المناطق بمدينة حدائق أكتوبر في محافظة الجيزة، وما تسببه من مشكلات، تصل إلى الوفيات.

وأشار النائب، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذه البالوعات بدون أغطية تمثل خطرًا كبيرًا على أرواح المواطنين من ناحية، فضلًا عما تسببه من مشكلات للسيارات، الأمر الذي يتوجب معه ضرورة التدخل لحل هذه الإشكالية.

وطالب هشام حسين، وزارة الإسكان بمتابعة هذا الملف مع جهاز حدائق أكتوبر، والذي لا يقوم بدوره في هذا الملف، رغم الكثير من الشكاوى التي تقدم من المواطنين، ورغم حالات الوفاة التي تتم جراء هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الواقع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، ولابد من تدخل حاسم لوزارة الإسكان حفاظًا على أرواح المواطنين.

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