إصابة 8 فى حادث تصادم بحدائق أكتوبر

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة مينى باص على طريق الفيوم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة مينى باص وإصابة 8 أشخاص من مستقليها بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.

وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميني باص يقودها سائق عمره 35 سنة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده أثناء تجاوزه حجر بالطريق، ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.