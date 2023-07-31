الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 8 فى حادث تصادم بحدائق أكتوبر

جريدة الدستور

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة مينى باص على طريق الفيوم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة مينى باص وإصابة 8 أشخاص من مستقليها بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.

وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميني باص يقودها سائق عمره 35 سنة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده أثناء تجاوزه حجر بالطريق، ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بالاسم ورقم الجلوس| موقع وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان