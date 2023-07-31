الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريقين فى شقة ومنزل بالوراق وأوسيم

جريدة الدستور

تمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة حريق اشتعل بشقة سكنية في الوراق، وإخماده دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد باشتعال حريق بشقة سكنية في الوراق، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وفرضوا كردونًا أمنيًا، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده قبل امتداده للعقارات المجاورة دون إصابات، وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق اشتعل بعقار في أوسيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة باشتعال حريق بعقار في أوسيم، وعلى الفور توجه رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وعاين رجال المباحث العقار، وتم الاستماع لأقوال المقيمين به، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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