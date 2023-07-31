الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أول مصرية بشارة التحكيم الدولي في كمال الأجسام: "حبيت الرياضة بسبب زوجي"

مرام سعيد
مرام سعيد

كشفت مرام سعيد، أول مصرية تحصل على شارة التحكيم الدولي في كمال الأجسام واللياقة البدنية كأول عربية، كواليس حصولها عليها، معربة عن فخرها لتمثيل المرأة المصرية.

وقالت “سعيد”، خلال مداخلة ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين: “علاقتي بالرياضة بدأت منذ سنوات، موجهه التحية إلى رئيس الاتحاد المصري والأفريقي والعربي”.

وأضافت: “شاركت في بطولة العالم بأسبانيا واستلمت شارة التحكيم بعد حصولي على دورة تدريبية، وكنت أول عربية تحصل على هذه البطولة”، موضحة أن لعبة كمال الأجسام ذكورية جدا، وممارسة الفتيات لها غير معتاد بسبب ملابسها.

وعن اختيارها لكمال الأجسام، قالت: "حبيت رياضة كمال الأجسام بسبب زوجي لأنه يمارسها"، موضحة أنها لم تتعرض لمحاولات إحباط بشكل مباشر، ولكن زوجها كان يدعمها بشكل كبير.

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