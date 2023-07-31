مصرع شخص أصيب بصعق كهربائى فى قرية بأبوالنمرس

لقى شخص مصرعه نتيجة إصابته بصعق كهربائى في قرية بأبوالنمرس، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى شبرامنت، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بمصرع شخص داخل عقار بقرية في أبوالنمرس.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شخصا من المقيمين بالعقار أصيب بصعق كهرباء، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى شبرامنت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.