الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لا إصابات.. السيطرة على حريق شقتين بالجيزة

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع جمال عبد الناصر المتفرع من شارع العشرين بمنطقة فيصل، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى فيصل، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

 

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى قرية الشوبك الغربى بمنطقة البدرشين، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى البدرشين وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

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