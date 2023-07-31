الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب توك توك بطريق أسيوط السريع بالعياط

انقلاب توك توك
انقلاب توك توك

أصيب 4 اشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أعلى طريق أسيوط السريع نطاق مدينة العياط، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من الأقاليم باتجاه الجيزة، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق السريع بمنطقة العياط بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

 

وتبين انقلاب توك توك بداخله أشخاص ونتج عنه إصابة 4 ونقلوا جميعهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

حادث انقلاب سيارة طريق أسيوط السريع مدينة العياط

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