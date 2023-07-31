الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القباج تصدر قرارًا بتعيين حسن مصطفى عبد العزيز مساعدًا لوزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد

حسن مصطفى عبد العزيز
حسن مصطفى عبد العزيز السيد


أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بتعيين الأستاذ حسن مصطفى عبد العزيز السيد مساعدًا لوزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد بوزارة التضامن الاجتماعي لمدة عام تبدأ من تاريخ الأول من يوليو 2023.

ويتولى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد وضع خطط تنمية موارد الوزارة من خلال تحسين الاستفادة من أصولها، وتعظيم عوائدها لإعادة استخدامها في أهداف تنموية واجتماعية، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد اللوائح والإجراءات التنفيذية اللازمة لحوكمة تنمية الموارد والاستثمار بالوزارة.

وتعمل الوزارة في الوقت الحالي على التوسع في شراكاتها مع القطاع الخاص وكافة القطاعات الأخرى للدفع بتحسين وضع الوزارة الاقتصادي والعمل على تحسين خدماتها، وتحديث عمليات الميكنة التي بدأت في الاهتمام بها منذ أعوام قليلة.

الجدير بالذكر أن الأستاذ حسن مصطفى حاصل على ماجستير في التخطيط للتنمية المستدامة، وباحث دكتوراه في إدارة الأزمات والمخاطر بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة.

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

"قبل أي حد".. نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اعرف درجاتك| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط من الدستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس