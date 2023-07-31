كاتب صحفى: حركتا "فتح وحماس" ليس لديهما نفس جهود مصر بالملف الفلسطينى

قال الكاتب الصحفي شريف سمير إن جهود مصر لحماية القضية الفلسطينية تعد تاريخية وأفضل من جهود الفصائل الفلسطينية ذاتها.

وكشف "سمير"، خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن حركتي "فتح وحماس" أبرز حركتين في فلسطين ليس لديهما نفس الجهود التي تقوم بها مصر في هذا الملف، مؤكدًا أن إسرائيل مستمرة في الاستيطان بسبب الفرقة بين فتح وحماس وباقي الفصائل.

وأكد أن هناك تغليبًا للمصالح الذاتية مما يؤثر على الشعب الفلسطيني، منوهًا أنه يجب أن يتم الاستقرار على وجود حكومة وحدة وطنية، خاصة أن حماس تميل للطريقة العسكرية بخلاف فكر حركة فتح التي تميل للتفاوض السلمي، قائلًا: "القضية الفلسطينية ستظل محصورة بين تلك القوتين".

وأكد الكاتب الصحفي أن أجندة حماس واضحة، وهو أنها تتخذ المسار العسكري للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، موضحًا أنه لا بد من اللعب بنفس طريقة إسرائيل.