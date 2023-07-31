الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلب برلمانى للحكومة باستثناء المحلة من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية

محمود الشامى
محمود الشامى

طالب المهندس محمود الشامي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو المجلس عن محافظة الغربية، الحكومة باستثناء مدينة المحلة الكبرى من خطة ترشيد الكهرباء، مؤكدا أنها مدينة ذات طبيعة خاصة وانقطاع الكهرباء عنها يؤدي إلى خسائر كبيرة لدى المشروعات الصناعية بها سواء التابعة لقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص.

 

وكشف الشامى عن أنه تقدم بمذكرة رسمية إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء طارق رحمى، محافظ الغربية، لاستثناء مدينة المحلة الكبرى من خطة ترشيد الكهرباء خاصة في ظل  انقطاع التيار الكهربائي ومعاناة المواطنين وأصحاب المصانع في مدينة المحلة الكبرى.

 

وأوضح أنه في 23/8/2014 تم صدور قرار رئيس الوزراء وقتها باستثناء مدينة المحلة الكبرى لكونها ذات طابع صناعي من خطة الوزارة لتخفيف الأحمال الكهربائية وتم بالفعل سريان القرار، مطالبا الآن بالعودة إلى تفعيل القرار حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج بمصانع المدينة.

وأضاف الشامى أنه تقدم بسؤال لوزير الكهرباء عن خطة الوزارة المعلنة في تخفيف الأحمال الكهربائية والمطالبة باستثناء مدينة المحلة الكبرى من خطة انقطاع التيار الكهربائي لطبيعتها الصناعية.

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