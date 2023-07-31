الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالأماكن والشروط.. وظائف وفرص عمل للشباب بمحافظة الجيزة

فرص عمل
فرص عمل

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عن إقامة ملتقى توظيفي، يوم الأربعاء المقبل، بمقر الجهاز بحضور مسئول إحدى شركات الأمن الكبرى.

مزايا وظائف ملتقي التوظيف 

وقالت محافظة الجيزة إن هناك عددا من المزايا للوظائف الجديدة، وهي تأمين صحي واجتماعي من أول يوم عمل، وزيادة سنوية، 4و أيام راحة في الشهر، ويوجد سكن في بعض الأماكن.

وحددت محافظة الجيزة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف وهي: أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على مؤهل بداية من إعدادي، وأن تكون السن من 21 حتى 45 عامًا.

الأماكن المتوفر بها الوظائف

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الوظائف المطلوبة وأماكن العمل كالتالي:

أمن بمدينة 6 أكتوبر.

أمن بكمبوند بالتجمع الخامس.

أمن بكمبوند بالشيخ زايد.

أمن بماركت بالشيخ زايد.

أمن بماركت بمدينتي.

أمن بماركت بالرحاب.

أفراد أمن بمستشفى بشارع فيصل.

أمن بمعرض سيارات بشارع فيصل.

أفراد أمن بحدائق الأهرام.

طريقة التقديم بوظائف محافظة الجيزة

وأضافت محافظة الجيزة أنه على الراغبين في التقدم للوظائف المتاحة الحضور لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب، وذلك يوم الأربعاء المقبل من الساعة 10 صباحًا إلى 2 ظهرًا.

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