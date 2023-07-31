الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كيرلس يعقوب يونان الرابع على الجمهورية: كنت بتفرج على مباراة الأهلى عندما أخبرونى بالنتيجة

الطالب كيرلس يعقوب
الطالب كيرلس يعقوب يونان

قال كيرلس يعقوب يونان، الرابع على مستوى الجمهورية علمى علوم بالمنيا، إنه فوجئ باتصال أثناء متابعته لمباراة الأهلى يخبره أنه الرابع على مستوى الجمهورية، لكن لم يكترث بذلك وواتصل بوالديه يتأكدمن الخبر. 

وأضاف كيرلس ابن قرية تلة بمحافظة المنيا: ذهبت للعب البلاى استيشن، وبعد فترة قصيرة تلقيت اتصالا آخر من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، يهنئنى بالتفوق وأننى من أوائل الجمهورية حينها صدقت الخبر وعدت مسرعا إلى المنزل وجدت الفرحة والزغاريد فى المنزل. 

وتابع، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "كنت منذ بداية العام الدراسى قد حددت جدولا لنفسى لتنسيق الوقت حتى يتسنى لى التفوق، ورغم أننى كنت أذاكر حوالى 9 ساعات فى اليوم إلا أننى لم أكن أتوقع أن أكون من أوائل الجمهورية، لكن ربنا دائما يقف مع المجتهدين ولا يضيع تعبهم. 

وعن دور الأسرة، قال كيرلس إن أسرته دورها مهم جدا فى هذا التفوق، حيث قاموا بتوفير كافة الأجواء، وكل شيء من أجلى حتى يكون الآن من المتفوقين، وقدم لهم الشكر على مساعدته فى تحقيق حلمه للوصول إلى كلية الطب، حيث إن مثله الأعلى هو الدكتور مجدى يعقوب ويتمنى أن يكون مثله. 
وأضاف كيرلس أن أصعب مادة مرت على فى الامتحانات هى مادة الأحياء والتى كانت بالنسبة لى أصعب المواد، لكن الامتحانات كانت مباشرة والحمد لله على هذا ويتمنى أن يكون جديرا بهذا التفوق.

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