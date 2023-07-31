أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 245 ألفا و700 جندي

أعلن الجيش الأوكراني، الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 245 ألفا و700 جندي منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.



ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قوله "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و205 دبابات و8 آلاف و178 من المركبات المدرعة و4 آلاف و795 من النظم المدفعية و698 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و459 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و311 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 7 آلاف و275 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 711 من المعدات الخاصة و4 آلاف و11 طائرة مسيرة وإسقاط 1347 من صواريخ كروز".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.