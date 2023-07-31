الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزارة الخارجية الكينية: مستعدون لنشر 1000 شرطى فى هايتى

وزارة الخارجية الكينية
وزارة الخارجية الكينية

أعلنت كينيا عن استعدادها لقيادة قوة متعددة الجنسيات في هايتي ونشر نحو 1000 شرطي في الدولة الكاريبية التى مزقتها الصراعات فى حال موافقة السلطات المحلية.

وأشارت وزارة الخارجية الكينية في بيان لها أن: "كينيا ملتزمة بالمساعدة في تدريب ومساعدة الشرطة الهايتية لإعادة الحياة إلى طبيعتها في البلاد وحماية المنشآت الاستراتيجية". 

وقالت الوزارة، إن اقتراحها بالانتشار يتطلب تفويضا من مجلس الأمن الدولي فضلا عن موافقة السلطات المحلية.

وأوضح البيان أن “فريق من الشرطة الكينية سيقوم، في الأسابيع المقبلة بـ مهمة تقييم للحصول على المعلومات وتوجيه التفويض وفقًا للاحتياجات التشغيلية للبعثة في هايتي”.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ورئيس وزراء هايتي أرييل هنري المجتمع الدولي إلى التدخل لمساعدة الشرطة المحلية ، التي تغلب عليها العصابات التي تسيطر على ما يقرب من 80% من العاصمة بورت أو برنس . 

وقبيل إعلان نيروبي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بت إن التقدم نحو إنشاء قوة سلام متعددة الجنسيات في هايتي جارى.

يشار إلى أن كينيا نشرت بالفعل قواتها لحفظ السلام في الخارج ، بما في ذلك في جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال.

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