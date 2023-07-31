نقيبة التمريض توجه نصيحة هامة لطلاب الثانوية العامة

حذرت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، طلاب الثانوية العامة من الكيانات الوهمية التي تخدعهم على أمل العمل في المستشفيات.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الأحد، إن هناك كيانات وهمية تسمى نفسها أكاديميات خاصة، ويقومون بعمل إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن هذه الكيانات يوهمون الأهالي والطلاب أنهم سيعملون في مجال التمريض، ويتم منحهم تراخيص مزاولة مهنة وتسجيلهم في النقابة.

وأشارت إلى أن كل هذه الأمور دورات تدريبية ويحصلون منهم على مبالغ مالية كبيرة، والضحية الطالب وأهله؛ لأنهم فى النهاية لا يجدون شيئًا مما تم وعدهم به.

وأوضحت أنه تم غلق عدة أماكن وهمية وحبس أصحابها، مشيرة إلى أنه يوجد فى مصر مستويين لتعليم التمريض، وهم كليات التمريض، و18 معهد تابع للجامعة وذلك من خلال مكتب التنسيق.