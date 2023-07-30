الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس قائد سيارة صدم شابًا في التجمع

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات المختص بالقاهرة الجديدة، حبس قائد سيارة صدم شابًا أثناء عبوره الطريق بمنطقة التجمع ما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وذلك 15 يومًا على ذمة استكمال التحقيقات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت إخطارًا يفيد بتلقيها بلاغًا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق بمنطقة التجمع، حول وجود حادث تصادم، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق بمنطقة التجمع صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابة بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة من ضبط قائد السيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه هرب خوفا من رد فعل الأهالي.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس