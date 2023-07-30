تجديد حبس قائد سيارة صدم شابًا في التجمع

جدد قاضي المعارضات المختص بالقاهرة الجديدة، حبس قائد سيارة صدم شابًا أثناء عبوره الطريق بمنطقة التجمع ما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وذلك 15 يومًا على ذمة استكمال التحقيقات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت إخطارًا يفيد بتلقيها بلاغًا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق بمنطقة التجمع، حول وجود حادث تصادم، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق بمنطقة التجمع صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابة بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة من ضبط قائد السيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه هرب خوفا من رد فعل الأهالي.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.