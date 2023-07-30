حسام الخولي يكشف مستجدات قانون الإدارة المحلية في الحوار الوطني

كشف النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن آخر مستجدات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن الحوار الوطني استكمل جلساته في الاسبوع الخامس بمناقشة قضايا المحور السياسي.

وأضاف أن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ناقشت قانون مباشرة الحقوق السياسية اليوم ضمن جلسات الحوار الوطني.

وأشار إلى أن جلسات اليوم كانت رائعة لأن القانون كان هناك إجماع عليه ولم يكن هناك أي انتقادات لهذا القانون من جميع الأحزاب أياً كانت، مع وجود بعد الإقتراحات وتعديل بعض العقوبات، مؤكداً أنه تم مناقشة عملية المشاركة السياسية وحجم الإقبال علي الإنتخابات.