الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أول تعليق من رئيس اتحاد الاسكواش على تجنيس مروان الشوربجي

عاصم خليفة
عاصم خليفة

كشف عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، عن قضية اللاعب مروان الشوربجي وحقيقة تجنسه بالجنسية الإنجليزية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن مروان الشوربجي يرغب في استكمال حياته بإنجلترا.

وأضاف أن تجنيس إنجلترا لمروان الشوربجي مجرد حالة فردية، مشيراً إلى أن التجنيس في الاسكواش يشبه الاحتراف في كرة القدم.

وأشار إلى أن الاتحاد الإنجليزي للاسكواش أعلن رسمياً تجنس مروان الشوربجي المصنف السادس عالمياً، موضحاً أن مروان الشوربجي لاعب الاسكواش يقرر تمثيل إنجلترا بدلا من مصر.

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