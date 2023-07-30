الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قيادى بحركة فتح: مصر حريصة على وحدة الفصائل الفلسطينية

الدكتور أيمن الرقب
الدكتور أيمن الرقب

كشف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي بحركة فتح الفلسطينية، عن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد،:" نشكر مصر علي استضافة اجتماع الأمناء العاملين للفصائل الفلسطينية".

وأضاف أن مصر حريصة علي وحدة الفصائل الفلسطينية، مشيراً إلى أنه ولابد من تشكيل حكومة وطنية والبدء فى انتخابات فلسطينية. 

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان لعمل مفاوضات على مدار يومين للعمل على حل العقبات، قبل الاجتماع.

وأكد أن اجتماع مع محمود عباس ورئيس حركة حماس كان إيجابي، مشيراً إلى أنه تم تحديد جدول لوضع الانتخابات فى القدس بشكل مباشر، وأبو عباس طالب بتدخل دولى فى الانتخابات. 

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