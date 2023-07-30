التصويت الإلكترونى.. 5 مقترحات من كتلة الحوار بشأن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

قال الدكتور باسل عادل، ممثل كتلة الحوار، إن جلسات الحوار الوطني مستمرة بكل شفافية، وهو ما يعبر عن قوة ونزاهة الحوار، وارتفاع سقفه، والحوار مفتوح للجميع يقول رأيه بشفافية ووضوح، وإطلاق يد الجميع يتكلم بحرية.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن اليوم كان الحوار عن مسائل فنية، خاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأشار إلى أن كتلة الحوار اقترحت أن يتم إعلان النتائج من اللجان الفرعية، بينما وفقًا للقانون الحالي القاضي يفرز نتيجة الانتخابات ويرسلها للجنة العامة، مردفا: "نريد إعلان النتيجة في اللجان الفرعية".

ولفت إلى أن الانتخابات تمتد لـ3 أيام، الصندوق يفتح ويغلق لمدة 3 أيام، وهناك تساؤل مشروع للمعارضة، على الصندوق يفتح ويغلق بنفس الأصوات؟.

وأردف: "المادة 51 اللجنة العامة، فيها أن رئيس اللجنة العامة للانتخابات، يعلن النتيجة خلال مدة 5 أيام، رغم أن كل المحاضر تذهب له في نفس الليلة، لذا نريد جعل المدة حد أقصى 24 ساعة، لعدم فتح الباب للقيل والقال".

واقترح أيضًا، أن يتم استخدام كاميرات مراقبة تصور الناخبين، ويعتبر الفيلم محضر رسمي يرفق مع محضر الفرز، في حالة ما إذا طعن أحد على نتائج اللجنة، تتم الاستعانة بالفيلم لعد عدد الناخبين، والمقترح الأخير هو الاتجاه للتصويت الإلكتروني.