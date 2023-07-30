الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غرق في جردل.. مصرع طفل رضيع بالهرم

طفل
طفل

لقي طفل مصرعه غرقًا في جردل مياه، أثناء اللهو داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم.

تلقت مباحث قسم شرطة الهرم بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله جثة طفل رضيع إثر ادعاء غرق، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل رضيع سوداني الجنسية يبلغ من العمر سنة ونصف السنة، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء لهو الطفل داخل شقته سقط في إناء مياه "جردل" وفشلت محاولات الأم لإنقاذه، ولا شبهة جنائية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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