النيابة تكشف سبب تدمير مصنع في السلام

تبين من المعاينة التصويرية التي أجراها فريق المعمل الجنائي وسلمت للنيابة العامة أن المصنع مكون من أربع طوابق وأرضي، وأن ماسا كهربائيا السبب وراء الحريق.

وأضافت المعاينة أن النيران اشتعلت في الطابق الثاني الذي تم تدميره بالكامل على مساحة 600 متر.

فأمرت نيابة السلام باستدعاء مالك مصنع لإنتاج الأدوات البلاستيكية نشب به حريق لسماع أقواله.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل مصنع في السلام وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء إلى المكان، وفرضت قوات الأمن كردون أمنى في موقع الحريق وحاصرت كرات اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات.

وتبين بالفحص الأولى نشوب الحريق داخل المبنى وتمت السيطرة علي النيران.