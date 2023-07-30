الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بلال الدوى: السياسة المصرية سياسة شريفة وأكبر دليل موقفنا فى الأزمة السورية

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

كشف الكاتب الصحفي، بلال الدوي، عن الدور المصري في مساعي تحقيق السلام ودعم القضية الفلسطينية.

وقال الكاتب الصحفي، بلال الدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن السياسة المصرية سياسة شريفة وأكبر دليل موقفنا في الأزمة السورية.

وأضاف الكاتب الصحفي، بلال الدوي، أن مصر التي تتبني حتي الآن القضية الفلسطينية، ومصر تاريخياً تقوم بهذا الدور التفاوضي من أجل أن يسود السلام في المنطقة.

وأشار إلى أن مصر تدعم القضية والشعب الفلسطيني، من فتح المعابر وتقديم الرعاية الصحية للأخوة الفلسطينيين، مؤكداً أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر قضية أمن قومي.

 

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