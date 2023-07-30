محمد رياض: المهرجان القومي للمسرح عرس احترافي كبير

كشف الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، عن فعاليات وكواليس المهرجان.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد،:" بشكر قناة الحياة لتغطيتها المميزة للمهرجان القومي للمسرح المصري، وشكر خاص للمكرمين".

وتابع:"الحياة قدمت تغطية إعلامية كبيرة، والشكر لقناة الحياة لإلقاء الضوء على المسرح، وكان في تفاعل كبير مع النجوم المكرمين على ما قدموا من أعمال".

وأضاف أن فعاليات المهرجان 14 يوما بدأت بالعروض والورش، موضحا أن ما يحدث الآن من فعاليات عرس مسرحي كبير، خاصة وأن المسرح موجود في كل مكان في مصر ومصر تتميز بالمسرح الاحترافي.

وأشار إلى أن الفعاليات تضم 37 عرضا مسرحيا منتقي واختاروا أفضل عروض تدخل المهرجان، كما أن الحجز الإلكتروني للعروض بلغ 90% خلال 24 ساعة، مفيدا بأن هناك ندوات وتوقيع كتب من المكرمين وندوات تخصصية في المسرح وورش مسرحية.