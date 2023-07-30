جمال شعبان: الضحك يوسع شرايين القلب واللى بينام معيط ممكن ميصحاش

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن الله منّ على الإنسان بالضحك، وقال "وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا"، فجعل الضحك موازيًا للحياة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الضحك من القلب، وخاصة القهقهة بصوت عالي، والسعادة الجماعية تهتز له عضلات البطن، فتفرز مادة توسع الشرايين التاجية، مردفًا: "وجدوا أن الناس التي تضحك شرايينها التاجية تتفتح".

ولفت إلى أن العرب عرفوا أهمية الضحك، فسموا أبناءهم بسام وباسم وضحوك، والضحك ميزة إنسانية.

ونصح شعبان، بمشاهدة مشهد كوميدي قبل النوم، مردفا: "متتفرجش على حاجة تضايقك، واللي بينام معيط ممكن ميصحاش".

وأوضح أن الحزن والطاقة السلبية، قاسم مشترك لأمراض القلب، مشيرا إلى أهمية الابتعاد عن الأمور التي تؤدي إلى الشعور بهما، ولفت إلى أن الأرق من ضمن أسبابه الحزن والزعل.