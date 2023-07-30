«صاحبة السعادة» تطل من العلمين الجديدة.. وختام مبهر لبطولة البادل

يواصل مهرجان العلمين الجديدة إبهار متابعيه، للأسبوع الثالث على التوالى، وسط نجاح كبير لكل الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، وإقبال جماهيرى غير مسبوق، ليستحق أن يكون أكبر مهرجان ترفيهى فى الشرق الأوسط.

واستضاف المسرح المكشوف الإعلامية إسعاد يونس، لتقديم حلقة خاصة من برنامجها الشهير «صاحبة السعادة» من مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور جماهيرى كبير للغاية من زوار ومحبى البرنامج من مختلف الجنسيات.

ومع صعود الفنانة والإعلامية إسعاد يونس خشبة المسرح، استقبلها الجمهور استقبالًا حافلًا للغاية، وردت على الحضور بتحية مماثلة، قبل أن تخاطبهم بقولها: «سعيدة جدًا وفخورة بتقديم حلقة من (صاحبة السعادة) من داخل مدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، أضخم حدث ترفيهى فى الشرق الأوسط»، مضيفة: «إنه أمر ممتع ومختلف وجديد علىّ، فهذه المرة الأولى التى أقدم فيها حلقة أمام كل هذا الجمهور خارج الاستديو».

وبدأت الحلقة باستضافة فرقة «أيامنا الحلوة»، التى استضافها برنامج «صاحبة السعادة» فى أكثر من حلقة سابقة، وقدم أعضاؤها عددًا من الأغانى القديمة المبهجة، كان من بينها أغانى مسلسل «بكيزة وزغلول»، بمشاركة من الفنانة القديرة التى قدمت المسلسل رفقة النجمة الراحلة سهير البابلى، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وبعدها كان الجمهور على موعد مع لاعب خفة اليد كريس المصرى، الذى قدم مجموعة من الخدع السحرية الجديدة، تفاعلت معها إسعاد يونس وأبدت إعجابها الكبير بها، قبل أن يصعد إلى المسرح الفنان عصام السقا، ويشارك «كريس» عددًا من هذه الألعاب.

وحسب مصادر فى برنامج «صاحبة السعادة»، تم تصوير الحلقة من خلال وحدة نقل خارجية وباستخدام عدد كبير من الكاميرات، ومن المقرر أن تُعرض ضمن حلقات البرنامج خلال الفترة المقبلة، بعدما حققت نجاحًا وإقبالًا جماهيريًا كبيرًا، ونفدت كل تذاكرها عبر موقع «تذكرتى» خلال ٣ أيام من إتاحتها للجمهور.

واختُتمت فعاليات البطولة الدولية للبادل، التى أقيمت على شاطئ مدينة العلمين الجديدة للمرة الأولى لمدة ٣ أيام، وشهدت منافسة قوية وشرسة بين قرابة ١٠٠ لاعب من أهم لاعبى اللعبة حول العالم.

وأُقيمت مباريات نصف النهائى والنهائى، أمس الأول السبت، وسط حضور جماهيرى كبير فى الملاعب الحديثة بمدينة العلمين الجديدة، وأسفرت عن فوز الثنائى الإسبانى «إيكاردو» و«جارسيا» بالمركز الأول، بعد انسحاب الإعلامى القطرى محمد سعدون الكوارى وزميله الإسبانى «خيمينيز» من النهائى، بسبب الإصابة التى لحقت بـ«الكوارى».

كما شهد كورنيش مدينة العلمين الجديدة عددًا من العروض لفرق قصور الثقافة، والتى التف حولها الجمهور، والذى أبدى إعجابه الكبير بالآلات الموسيقية المستخدمة مثل المزمار، إلى جانب العروض التراثية مثل التنورة.

وشاركت فى هذه العروض فرق: «العريش للفنون الشعبية- التنورة التراثية- الحرية للفنون الشعبية»، وقدمت عروضها للجمهور على مدار ٣ ساعات متواصلة.

وفتح موقع «تذكرتى» باب حجز تذاكر عدد من الحفلات المقرر تنظيمها خلال الفترة المقبلة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وينتظر الجمهور حفل مدحت صالح وريهام عبدالحكيم، المقرر إقامته الخميس المقبل ٣ أغسطس، ثم حفل الكينج محمد منير وحميد الشاعرى يوم الجمعة ٤ أغسطس، انتهاءً بحفل تامر عاشور وإليسا، السبت ٥ أغسطس.

كما فتح الموقع باب الحجز لحفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، الذى ينتظره الكثير من محبى الموسيقى الكلاسيكية وأعمال الموسيقار الكبير، التى حقق بها نجاحات كبيرة حول العالم.