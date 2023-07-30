مراسل القاهرة الإخبارية: هناك أسلحة ثقيلة مستخدمة بكثافة من ساكني مخيم "عين الحلوة"

كشف أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وكالة الأونروا أعلنت تعليق خدماتها في مخيم "عين الحلوة" غدا.

وقال خلال تغطيته الحية من بيروت لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن مخيم عين الحلوة يوجد به العديد من الفصائل الفلسطينية مثل حركة فتح وفصائل من الإسلاميين والتي تخضع بالكامل للسيطرة بالتعاون مع مختلف الأطياف والأطراف مع الجيش اللبناني.

وأضاف أن ماحدث يعد خرقا من قوات الإحتلال لما تم الاتفاق عليه مع الجيش اللبناني، مشيرا إلى أن الاشتبكات التي شهدها المخيم تعد أقوى الاشتباكات، إذ أنه يشهد بين حين وآخر العديد من الاشتباكات لكن دون وقوع ضحايا أو مصابين.

وأكد أنه لاتوجد إحصائية واضحة تؤكد عدد ساكني مخيم عين الحلوة، ولكن هناك إستخدام وإنتشار كبير للأسلحة الثقيلة داخل مخيم عين الحلوة من قبل جميع قاطنيه.

وكان أكد أحمد سنجاب أن تم مقتل 6 في اشتباكات داخل مخيم للاجئين الفلسطينيين بـ لبنان" مؤكدا أن جميعهم من الفلسطينين.