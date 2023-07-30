الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صلاح عبدالله: حالة من البهجة والانتعاش الفنى تسود المهرجان القومى للمسرح

صلاح عبدالله
صلاح عبدالله

علق الفنان الكبير صلاح عبدالله على المهرجان القومي للمسرح الذي يعقد تحت اسم "دورة الزعيم عادل إمام".

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن هناك إشادات كبيرة بالمهرجان القومي للمسرح.

وأضاف أن هناك تنظيمًا جيدًا واختيارات موفقة من القائمين على المهرجان، موضحًا أن هناك عوامل كثيرة جدًا لنجاح مثل هذا المهرجان.

وتابع: "كل حاجة كانت معمولة حلوة وكان في حالة من البهجة والانتعاش الفني، من كل الزملاء والمقربين، وكان في حالة انسجام بين الجميع، المسرح يحتاج لحراك كبير".

وأشار إلى أن المسرح في الفترات السابقة كان في حالة رواج كبير على المستوى العام والخاص، موضحًا أنه كانت هناك عروض مسرحية تجوب كل محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن المسرح يحتاج إلى حراك كبير.

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