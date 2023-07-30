الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: اهتمام الرئيس السيسي بملف ذوي الهمم لم يحدث مثله من قبل

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كان له اهتمام خاص بملف ذوي الهمم لم يحدث مثله من قبل، مشيرًا إلى أن الرئيس أصدر توجيهاته لجميع اجهزة الدولة للاهتمام بذوي الهمم، وهو ما تبعه اهتمام كبير من محافظة الإسكندرية لهم.

وأضاف محافظ الإسكندرية خلال احتفالية "طاقة بلا إعاقة" التي نظمتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من قبل أمانة ذوي الهمم بقطاع كنائس المنتزه تحت رعاية الأنبا بافلي، أسقف عام القطاع، أنه قد تم منع ترخيص أي منشآت إلا بضرورة إنشاء ممر مخصص لذوي الهمم بالإضافة إلى تخصيص مصعد خاص بهم في محافظة الإسكندرية لتلبي احتياجاتهم.

وأكد أن ما تم هو ليس بكثير عليهم، لذا كانت  للإسكندرية اهتمام خاص بذوي الهمم وهو ما تم من المحافظة بل والكنائس والمساجد في عروس البحر الابيض المتوسط وهو ما وصل إلى ذلك اليوم المميز.

وأشار إلى أنه تم تخصيص شاطئ خاص لذوي الهمم من أجل خدمتهم بالإضافة إلى إنشاء ممشى في المياه ليصلح لذوي الهمم بالتحديد أصحاب الإعاقات الحركية ثم تم تمهيد حبال عائمة لسباحة المكفوفين دون مساعدة من أحد، وذلك بشكل مجاني دون أي مقابل.

وأوضح أنه تم إنشاء حديقتين لذوي الهمم بها ألعاب خاصة لذوي الهمم من أجل خدمتهم، فضلا  عن استقلال أتوبيسات نقل العام بشكل مجاني وبعض الاتوبيسات يسمح استقلالها بالكرسي المتحرك.

ولفت إلى تخصيص 2 كابينة لذوي الهمم بالإضافة إلى كابينتين آخرتين لقصار القامة، بالإضافة إلى  الباكيات الحضارية، وتخصيص أماكن خاصة فهم بمعرض باب رزق على شواطئ الإسكندرية لعرض منتجاتهم بالمجان.

وأكد أن كل ما تم هو حق لذوي الهمم إلى أنها بداية للاهتمام بهم، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تسعى دائمًا للاهتمام بذوي الهمم في كافة المجالات، مطالبًا من الحضور المرتبطين بذوي الهمم أن يحتضنوهم.

وشكر المحافظ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والنواب على تفكيرهم في تلك الاحتفالية انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بذوي الهمم، فيما فتح الباب لاستقبال أي أفكار لخدمة ذوي الهمم من أجل إسعادهم ودمجهم في المجتمع.

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الإسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي طاقة بلا إعاقة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عروس البحر الأبيض

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