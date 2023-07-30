باحث: الدور المصرى مركزى وأساسى فى القضية الفلسطينية

كشف محمد منصور الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، عن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الدور المصري مركزي وأساسي في القضية الفلسطينية.

وأضاف أن مصر في هذا الاجتماع أكدت مرة أخري علي أن دورها لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال أو محاولة تجاهله فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن المنصة والإشراف المصري مهم جداً في المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، موضحاً أن هناك تحديات عديدة في فلسطين منها الوضع الداخلي والحكومة الصهيونية والاشتباكات الأخيرة في جنين.