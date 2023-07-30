"أمانة الحوار الوطنى": غياب المجالس الشعبية المحلية عطّل كثيرًا من الإجراءات

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن آخر مستجدات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن اجتماعات مجلس الأمناء مستمرة مع توقف الجلسات لبعض الوقت.

وأضاف أن جلسات لجان المحور السياسي تضمنت 3 موضوعات، حيث تضمنت تعديلات في لجان مباشرة الحقوق السياسية، ومناقشة تحديات النقابات العمالية، ومناقشة قانون المحليات في غير مسألة الانتخابات.

وأشار إلى أن هناك معضلة كبيرة في الانتخابات المحلية في ضوء الحصص الدستورية التي يجب أن تتمثل في المحليات وأعضاء المجالس الشعبية المحلية، موضحًا أن مناقشة اليوم تضمنت قضية اللامركزية الإدارية والأدوات الرقابية ومناصب بعض المحليات مثل نائب المحافظ.

وأكد أن موضوع الانتخابات تم عقد جلسة سابقة لمناقشته، وسيستأنف بحضور ذوي الشأن والخبراء والمتخصصين لصياغة مخرجات نهائية لقانون انتخابات المحليات، مشيرًا إلى أن غياب المجالس الشعبية المحلية عطّل كثيرًا من الإجراءات.