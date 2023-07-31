يحرص المسلمون مع الساعات الصباحية الأولي على عمل الأعمال المستحبة لله عز وجل بتكرار قراءة الأدعية والأذكار، لذا يتضاعف التساؤل عن دعاء الفجر وأذكار الصباح اليوم الإثنين 31- 7- 2023 عبر جوجل، ويتاح الدعاء بما يفيض به قلب المسلم دون اللجوء لصيغة معينة.

أذكار الصباح اليوم الإثنين 31-7-2023

وتقدم "الدستور" دعاء الفجر وأذكار الصباح اليوم الإثنين 31 يوليو 2023 بالتقرير التالي:

اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ. إذا قالَ حينَ يُمسي فماتَ دخلَ الجنَّةَ - أو: كانَ من أَهْلِ الجنَّةِ - وإذا قالَ حينَ يصبحُ فماتَ من يومِهِ مثلَهُ.

اللَّهمَّ أجرني منَ النَّارِ سبعَ مرَّاتٍ، فإنَّكَ إذا قلتَ ذلِك ثمَّ متَّ في ليلتِكَ كتبَ لَك جوارٌ منها. وإذا صلَّيتَ الصُّبحَ فقل كذلِك، فإنَّكَ إذا متَّ في يومِكَ كتبَ لَك جوارٌ منها.

اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك.

اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل،

اللهم أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا.

اللهم إني أسألك أن توفقني في أموري كلها، واكتب لي الصلاح والرشاد والنجاح.

اللهم إني أسألك التوفيق في الدنيا والفلاح في الآخرة.

اللهم وفقني في جميع شؤوني وأصلح حالي وسدد خطاي.

اللهم ارزقني توفيقا من عندك وبارك لي في عملي.