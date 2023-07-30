الرئيس الصينى يدعو لتسريع الجهود لتعزيز تحديث القوات المسلحة

شدد الرئيس الصيني، شي جين بينج، على الحاجة إلى تسريع الجهود لتعزيز تحديث القوات المسلحة.

وأدلى شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بهذه التصريحات، الأربعاء الماضي، في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين أثناء تفقده القوات الجوية التابعة لقيادة المسرح الغربي لجيش التحرير الشعبي الصيني.

وأجرى الرئيس الصيني هذه الجولة التفقدية قبيل الاحتفال بيوم الجيش الصيني الذي يوافق الأول من أغسطس.

وبحسب وكالة "شينخوا" فقد أكد شي على ضرورة الحفاظ على الالتزام بإنجاز المهام المختلفة الموكلة بها من قبل الحزب والشعب.

وشدد على الحاجة إلى تعزيز الاستعداد العسكري وضمان أمن المجال الجوي من خلال تنفيذ دفاع جوي منتظم على نحو شامل.

الدفع بمعدات جديدة

وطالب بتسريع وتيرة دفع معدات جديدة وقوات جديدة لتشكيل قوات قتالية، مضيفا أنه ينبغي دمج المعدات الجديدة والقوات الجديدة في أنظمة القتال الحالية.

كما دعا إلى بذل جهود متواصلة لإجراء تدريبات في ظل ظروف قتالية حقيقية.

وأوضح شي أنه يجب على الحزب الحفاظ على قيادته للقوات المسلحة من النواحي الأيديولوجية والسياسية والتنظيمية.

ووجه في السياق باتخاذ خطوات صارمة لتحسين سلوك الحزب وفرض الانضباط به، وبذل جهود ملموسة لتنفيذ الحملة التعليمية بين القوات المسلحة لفتح آفاق جديدة لتنميتها.

ويأتي تصريح شي بتعزيز وتحديث الجيش الصيني، في وقت صعدت اليابان من انزعاجها بشأن أنشطة بكين في المنطقة وعلاقاتها العسكرية المتنامية مع روسيا ومطالباتها بتايوان.

ويشير إصدار 2023 من "الكتاب الأبيض للدفاع الياباني"، الصادر أول أمس الجمعة، إلى أن الصين تمتلك 1500 رأس نووي بحلول 2035 وتتفوق عسكريا على تايوان بصورة متزايدة، الأمر الذي يثير التوترات الإقليمية ويشكل تهديدًا أمنيًا، خاصة لجزر اليابان الجنوبية الغربية بما في ذلك أوكيناوا.