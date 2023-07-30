الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد أيوب: هذا مسار مصر لحسم القضية الفلسطينية

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

كشف أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور، عن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية. 

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن هناك مساعي مصرية حثيثة من أجل التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وأضاف أن مصر تعمل على مسارين لحسم القضية الفلسطينية، موضحاً أن المساعي من أجل حصول الفلسطينين علي حقوقهم الشاملة علي حدود 1967، والمسار الثاني توحيد ولم شمل الفصائل الفلسطينية.

وأشار إلى أن هناك دورا مصريا تاريخيا اتجاه القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الجميع يري الثوابت المصرية الأساسية التي اعلنها الرئيس السيسي في كل المحافل الدولية.

وأكد أنه بدون إحلال السلام لن يتوقف الإرهاب في المنطقة، موضحاً أن مصر إذا لم تضع القضية الفلسطينية في أولوياتها الخارجية لكانت القضية الفلسطينية تراجعت في الأولويات علي المستوي العالمي.

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