باحثة: اجتماعات الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية فى مصر بادرة أمل للتقارب

قالت نرمين سعد، باخثة بالمركز المصري للفكر، إن اجتماعات الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر بادرة أمل في حالة من التقارب الفلسطيني الفلسطيني.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": الاجتماع جاء في فترة عصيبة من الاقتحامات والممارسات الإسرائيلية العنصرية، لافتة إلى أن دعوة القاهرة اليوم للفصائل الفلسطينية للاجتماع اليوم يمثل رؤية واعية للقيادة المصرية بالملف الفلسطيني.

وأكدت نرمين سعد، أن انشغال القوى الكبرى في مخرجات النظام العالمي الجديد والحرب الروسية الأوكرانية، لم يجعل من القضية الفلسطينية أولوية لديهم ضمن قائمة قضايا الشرق الأوسط، مشددة على أن الأوضاع الداخلية التي تشهدها إسرائيل وحالة الانقسام التي تعيشها الحكومة الإسرائيلية، ربما تكون فرصة إيجابية للفصائل الفلسطينية للاتفاق.

وحول النقاط الإيجابية التي تم التوصل إليها من خلال اجتماع الفصائل الفلسطينية، قالت نرمين سعد باحثة بالمركز المصري للفكر، وجود لجنة من أمناء الفصائل وتعقد اجتماعا آخر في القاهرة، لأنها تضع آلية وهي ما تفتقدها الاجتماعات السابقة.