هنية: جميع المشاركين فى اجتماع مجلس الأمناء طرحوا مواقفهم بوضوح

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، إن جميع المشاركين في اجتماع مجلس الأمناء العاميين في القاهرة، تحدثوا بلغة توافقية ومسئولة، وطرحوا مواقفهم بكل وضوح وجرأة، لكن بالتزام ومسئولية.

وعلق خلال تصريحات خاصة لقناتة القاهرة الإخبارية، على غياب حركة الجهاد عن الاجتماع، مؤكدًا أن حركة الجهاد ركن مهم جدًا في الحركة الوطنية الفلسطينية، ومن فصائل المقاومة، ونحن ضد الاعتقالات السياسية، ونضم صوتنا لصوتهم، لأن لنا أيضًا معتقلين، وسنجري اتصالات مع حركة الجهاد.

وأردف: "نتمنى إزالة العقبات قبل اجتماع الأمناء العاميين القادم، التي منعت حضور بعض الفصائل".