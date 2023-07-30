الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب الخلافات.. حبس المتهمين فى إصابة شخص أثناء فض مشاجرة بالجيزة

حبس
حبس

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمين في طرفي مشاجرة اندلعت في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن إصابة شخص أثناء محاولته فض المشاجرة، وذلك علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن إصابة شخص أثناء محاولته فض المشاجرة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدًا لسماع أقواله، كما أمرت باستدعاء شهود العيان للاستماع لأقوالهم في الحادث.

وتلقى مركز شرطة البدرشين بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بدائرة المركز، وسقوط مصاب، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، واقتيادهم إلى ديوان القسم لمناقشتهم والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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