الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ورش عمل حول مخططات إسقاط الدول للعاملين بالجهاز الإداري (فيديو)

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تواصل وزارة الداخلية، تنظيم ورش عمل حول مخططات إسقاط الدول للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة بمقر أكاديمية الشرطة وذلك فى إطار حرص الوزارة على رفع الوعى المجتمعى وزارة الداخلية.

واستهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع - ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة - وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية” - تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة - واستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام - والإعلام الموجه ودوره فى إسقاط الدول من الداخل - وجهود الدولة المصرية فى كافة المجالات لإحباط مخططات إسقاط الدول).

كما يُعد تنظيم هذه الورشة استمرارًا للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.

ويأتى ذلك  إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية المشاركة فى تنمية الوعى المجتمعى والتحصين الفكري لاسيما فى ظل التحديات الراهنة التي يواجهها الأمن القومي المصري.

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