الارتباطات القارية والدولية.. أزمة تواجه الدورى الممتاز فى الموسم الجديد

يواجه الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، أزمة كبيرة في الموسم المقبل، بعد الارتباطات القارية والدولية للأندية المصرية وكذلك المنتخب الأول، خلال الأشهر المقبلة.

ووفقًا لتأكيدات مسئولي رابطة الأندية، فإن الموسم الجديد لمسابقة الدوري الممتاز، ستنطلق في النصف الثاني من سبتمبر المقبل، نهاية فترة التوقف الدولي، التي ستشهد خوض المنتخب المصري، مباراته أمام إثيوبيا، في الفترة ما بين 4 إلى 12 سبتمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم الجديد للدوري الممتاز، تأجيلات عديدة لمباريات المسابقة، خاصة بالنسبة للأندية الأربعة المشاركة في بطولتي الأندية "الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال"، و"الزمالك وفيوتشر في كأس الكونفدرالية".

كما سيكون فريق الأهلي، صاحب النصيب الأكبر من المباريات المؤجلة في الدوري الممتاز، نظرًا لارتباطه بالمشاركة في بطولة دوري السوبر الإفريقي، المقرر انطلاقها في أكتوبر حتي نوفمبر المقبل، خاصة مع اشتراط "كاف" عدم خوض الأندية المشاركة بها أي مباريات في دورياتها المحلية، بالإضافة إلى مشاركة الفريق الأحمر، في كأس العالم للأندية التي ستقام بالسعودية في ديسمبر المقبل.

كما ستتوقف مسابقة الدوري، في الأول من يناير المقبل، من أجل بدء معسكر المنتخب الوطني، الذي يستعد لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، التي ستقام بكوت ديفوار، خلال الفترة ما بين 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

كما ستتوقف مسابقة الدوري، في شهري نوفمبر ويونيو نظرًا لارتباط المنتخب الوطني بخوض منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

كل هذه الارتباطات ستجعل مسألة انتهاء مسابقة الدوري الممتاز، في يونيو 2024، أمرًا مستحيلًا، خاصة في ظل إقامة المسابقة بشكلها الحالي، وعدم الموافقة على إقامة الدوري بنظام المجموعتين.

ويستعرض «الدستور» أجندة البطولات الدولية والقارية التي ستجرى خلال موسم 2023-2024

1 سبتمبر 2023.. مباراة كأس السوبر الإفريقي

4 إلى 12 سبتمبر 2023.. فترة توقف دولي للمنتخبات "الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023"

15-16-17 سبتمبر 2023.. مرحلة الذهاب للدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

29، 30 سبتمبر، 1 أكتوبر 2023.. مرحلة الإياب للدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية.

9 إلى 17 أكتوبر 2023.. فترة توقف دولي للمنتخبات.

21 أكتوبر حتي منتصف نوفمبر.. دوري السوبر الإفريقي.

13 إلى 21 نوفمبر 2023.. فترة توقف دولي للمنتخبات "الجولتين الأولى والثانية من تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026"

24، 25، 26 نوفمبر 2023.. الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية.

1، 2، 3 ديسمبر 2023.. الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية.

8، 9، 10 ديسمبر 2023.. الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية.

12 إلى 22 ديسمبر 2023.. كأس العالم للأندية.

19، 20 ديسمبر 2023.. الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية.

13 يناير إلى 11 فبراير 2024.. نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

23، 24، 25 فبراير 2024.. الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية.

1، 2، 3 مارس 2024.. الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية.

18 إلى 26 مارس 2024.. فترة توقف دولي للمنتخبات.

29، 30 ، 31 مارس 2024.. ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية.

5،6، 7 أبريل 2024.. إياب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية.

19، 20، 21 أبريل 2024.. ذهاب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية.

26، 27، 28 أبريل 2024.. إياب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية.

10 مايو 2024.. ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية.

17 مايو 2024.. إياب نهائي كأس الكونفيدرالية.

19 مايو 2024.. ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

26 مايو 2024.. إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

3 إلى 11 يونيو.. فترة توقف دولي للمنتخبات "الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026".